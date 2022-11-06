В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В результате ДТП в Чекмагушевском районе Башкирии погибли четыре человека и еще четыре пострадали. Об этом сообщил главный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в субботу, 5 ноября.

«Авария произошла около 23:00 на 64-м км автодороги Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли. По предварительным данным, столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ. В результате аварии погибли четыре человека из Volkswagen», — написал он в своем Telegram-канале.

Инспектор добавил, что в числе пострадавших есть ребенок. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Ранее тем же днем, 5 ноября, в результате опрокидывания автобуса под Тулой пострадали 19 человек, 13 из них госпитализированы. Остальных пассажиров обеспечили питанием.