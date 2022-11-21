В России предложили использовать маткапитал для получения процентов

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением рассмотреть вопрос о разрешении использования средств материнского (семейного) капитала для получения процентов по вкладу. Об этом 21 ноября со ссылкой на документ сообщает RT.

Обращение Волынец направила на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Демографические вызовы и государственная демографическая политика диктуют необходимость принимать дополнительные меры по стимулированию рождаемости, подчеркнула она.

Одной из весомых мер поддержки рождаемости и финансовой помощи в России стал материнский (семейный) капитал, напомнила уполномоченная. Однако после получения сертификата перед родителями встает вопрос лучшего вложения средств с наибольшей пользой для семьи. Поэтому, по ее мнению, многие семьи длительное время не используют их.

Однако средства можно приумножить, если открыть вклад в банке, подчеркнула Волынец. Она попросила Останину поддержать инициативу.

«Данное решение стало бы одним из возможных вариантов высокого индексирования суммы материнского (семейного) капитала и способствовало улучшению демографической ситуации в Российской Федерации в целом», — говорится в тексте обращения.

11 ноября «Известия» сообщили, что чаще всего средства материнского капитала направляют на улучшение жилищных условий. За всё время реализации программы 8,8 млн семей (77% от всех распоряжений) тратят выплаты на эти цели.

При этом реже всего средства направляют на накопительную пенсию матери.

Правительство России 19 октября разрешило использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Но у предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.