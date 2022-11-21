Инженеры объяснили катастрофическую ситуацию с водой в ДНР

В сети Донецкой народной республики (ДНР) поступает самое низкое количество воды за все предыдущие девять месяцев — 20% от показателей начала года, причем более трети от этих объемов уходит на закачку в котельные, рассказал «Известиям» 21 ноября главный инженер «Воды Донбасса» Сергей Мокрый.

В ближайшее время в республике ожидают старт проекта правительства РФ по строительству водовода из реки Дон, что должно спасти регион. Однако при самом благоприятном развитии дел в ситуации нынешнего коллапса республике придется продержаться еще минимум полгода.

«Два дня уходит на то, чтобы наши резервуары заполнились. На третьи сутки мы сначала открываем задвижки и вода самотеком идет к абонентам в нижние точки города. Потом включаем насосы, происходит подкачка. Имеющихся объемов, понятно, хватает не всем. А давления, чтобы вода поднялась на этажи или в дома, находящиеся на возвышенности (разброс высот в Донецке — 130 м), недостаточно», — объяснил замглавного инженера донецкого управления «Воды Донбасса» Владимир Ляшенко.

В сети Донецка подается 42–55 тыс. куб. м воды, до начала СВО норма составляла 280–320 тыс. кубов.

«Спасают нас три водохранилища, располагающиеся в центре ДНР, — Ольховское, Зуевское и Ханженковское, которые удалось в июне подключить к каналу. Воды в них на сегодняшний день осталось на шесть-семь месяцев. В сентябре мы начали экстренно протягивать новый водовод от подземного источника Кипучая Криница, что в районе Старобешево, он даст Донецку 20 тыс. кубов в сутки, что поможет разгрузить общую сеть и запитать южные районы столицы. Хотя в целом этого крайне недостаточно», — добавил Сергей Мокрый.

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