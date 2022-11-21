Банки повысили ставки по вкладам в ноябре

Несколько крупных банков в ноябре дополнительно подняли ставки по вкладам. Их доходность в среднем увеличилась от 0,5 до 2,25 п.п., причем в основном улучшились условия по долгосрочным депозитам, рассказали «Известиям» в кредитных организациях.

Уровень максимальной процентной ставки по вкладам в десяти крупнейших банках также растет четвертую декаду подряд и по итогам первой декады ноября достиг 6,9%, следует из данных регулятора. Такая динамика идет вразрез с политикой изменения ключевой ставки Центробанком (ЦБ). На последнем заседании 28 октября регулятор сохранил ее на уровне 7,5% годовых.

Так, например, банк «Открытие» недавно повысил ставки практически по всей линейке депозитов. Увеличение составило до 2,25 п.п., отметила заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» компании Мария Саенко.

А в МКБ уровень максимальной процентной ставки увеличился в ноябре с 8,7 до 10%, сообщили в пресс-службе. В этом месяце число вкладов на «Сравни», доходность которых превышает ключевую ставку, вырос в 1,5 раза, добавила менеджер продукта «Вклады» сервиса Мария Татаринцева. По ее словам, так банки стараются вернуть деньги, которые клиенты вывели после 21 сентября.

В пресс-службе ЦБ добавили, что отток вкладов в сентябре-октябре был умеренным, причем похожий процесс наблюдался в начале пандемии, а затем весной этого года. Россияне часто забирали средства из предосторожности.

В банках также не исключили дальнейшего роста доходности по депозитам за счет сезонных предложений. До конца года ставки могут вырасти еще на 0,5-1 п.п., считает заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов.

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Вкладно вышло: банки массово повысили ставки по долгосрочным депозитам