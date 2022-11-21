В 2023 году часть работодателей откажется от бонусов для сотрудников

В следующем году 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников, а еще 2% — полностью от них отказаться. Об этом говорится в ноябрьском исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (есть в распоряжении «Известий»). При этом, согласно опросу, сейчас только 71% компаний предлагают работникам дополнительные преимущества.

В качестве бонусов сотрудники чаще всего получают премии, об этом сообщили 73% респондентов. По данным исследования, больше половины компаний (54%) предлагают компенсации затрат на связь, а 39% работодателей регулярно устраивают корпоративные мероприятия для персонала. 31% представителей бизнеса предоставляют работникам скидки на обучение или полностью их покрывают, а 29% оплачивают проезд. Чуть реже — в 28% компаний — покрывают за свой счет участие персонала в профессиональных конференциях и форумах.

Ранее две трети (63%) работодателей уже сообщили, что не будут в этот раз выплачивать новогодние премии сотрудникам. Это следует из результатов опроса «Работа.ру» и «СберПодбора». В 2021 году доля таких отказников была вдвое меньше — 37%.

Наличие бонусов — это не только важный стимул для мотивации внутри коллектива, но и один из факторов при выборе работодателя, особенно при равном окладе, отметили во ВНИИ труда. Однако в условиях меняющейся экономической ситуации сотрудники чаще предпочитают занять выжидательную позицию и не менять работу, добавили там. Как подчеркнули в институте, работодатели при наличии финансовых возможностей скорее повышают оклады и заработные платы, а не расширяют бонусную систему.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Плюсы и бонусы: работодатели отказываются от поощрений сотрудников