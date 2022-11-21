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В РФ будут строить дома с площадками для беспилотников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минстрой совместно с ВЭБ.РФ работает над созданием внутригородской терминальной инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.

Предоставить предложения по увеличению доли домов и дворов, где будет предусмотрена инфраструктура для посадки дронов, поручил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. «Известия» ознакомились с копией документа.

«Минстрою России с участием государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и заинтересованных институтов инновационного развития подготовить и представить в правительство предложения, направленные на увеличение в трехлетней перспективе доли вводимых в эксплуатацию зданий и придомовых территорий, в которых предусмотрены возможности для размещения терминальной инфраструктуры для беспилотной аэродоставки грузов», — говорится в тексте поручения.

В сентябре, по данным источника «Известий», близкого к ВЭБ.РФ, госкорпорация в свою очередь обратилась к председателю правления фонда «Сколково» Игорю Дроздову с просьбой представить предложения по этому вопросу до 15 сентября. Представитель ВЭБ.РФ отказался от комментариев. В пресс-службе фонда также не ответили на запрос редакции.

«Для осуществления идеи необходимо разработать критерии размещения, внести изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок строительства и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений, изменений, предусматривающих возможность размещения терминальной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в зданиях и сооружениях», — рассказали «Известиям» в Минстрое.

Также планируется ввести меры по стимулированию застройщиков ко включению терминальной инфраструктуры в состав проектов новых зданий, а также требований к обеспечению аэромобильности в градостроительные планы и регламенты, добавили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Задронировать место: в РФ хотят строить дома с площадками для беспилотников

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