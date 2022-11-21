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Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек

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Фото: Управление МЧС России по г. Москве
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Число погибших в результате пожара на цветочном складе в центре Москвы возросло до шести человек. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил Telegram-канал 112.

Как уточнили в столичном МЧС, еще один человек пострадал.

Пожар разгорелся днем в воскресенье в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность электропроводки.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.

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