В Париже после митинга «желтых жилетов» госпитализировали 153 человека

В Париже 153 человека госпитализированы в результате акции протеста сторонников движения «желтые жилеты».

Отмечается, что протестующие вышли на улицы, чтобы привлечь внимание президента Франции Эммануэля Макрона к проблемам страны, однако полицейские силой разогнали собравшихся. Сначала они окружили и зажали протестующих в кольцо, а затем несколько часов распыляли удушающий газ.

Также полицейские атаковали тех, кто отстал от колонны. В результате жестких задержаний больницы страны оказались переполнены.

«Желтые жилеты» — спонтанное протестное движение во Франции без выраженного лидера, появившееся в конце 2018 года и названое так из-за светоотражающих желтых жилетов, используемых участниками.

В середине сентября несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа и потребовали отставки президента. Протестующие откликнулись на призыв движения «Патриоты» и собрались на площади Пале-Рояль. Помимо отставки главы государства звучали требования выйти из Евросоюза и НАТО.

28 августа Макрона освистали в Алжире. Это произошло в городе Оран, когда французский лидер в ходе рабочего визита решил пообщаться с народом. Ему кричали: «Да здравствует Алжир!», «Мы у себя дома», «Франция пожирает нашу страну» и другие лозунги.

Во Франции продолжают нарастать экономические проблемы на фоне антироссийских санкций, принятых странами Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Цены растут на топливо, коммунальные услуги и продовольствие.

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