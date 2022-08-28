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Макрона освистали в Алжире

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Фото: twitter.com/@GuillaumeDaret
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Жители алжирского города Оран освистали президента Франции Эммануэля Макрона, который на выходе из музыкального магазина Disco Maghreb решил пообщаться с народом. Об этом 27 августа сообщило издание France Info.

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По данным прессы, французский лидер прибыл в Алжир с рабочим визитом для возобновления двусторонних отношений.

«В 150 метрах от магазина глава государства вышел из машины для импровизированного общения с народом, от которого службы безопасности покрылись холодным потом. Неожиданно Эммануэль Макрон потратил несколько минут, чтобы пожать руки, сделать несколько фото в толпе, телохранители при этом были на взводе», — сообщили в издании.

Люди были недовольны появлением Макрона, а потому кричали «Да здравствует Алжир!», «Мы у себя дома», «Франция пожирает нашу страну» и другие лозунги.

После этого Макрон поблагодарил пришедших, сел в автомобиль и уехал.

27 сентября 2021 года студент бросил во французского лидера предмет, похожий на яйцо. Инцидент произошел во время визита Макрона в Лион на выставку. На следующий день нарушителя поместили в психиатрическую лечебницу.

8 июня 2021 года Макрон получил пощечину от мужчины во время визита на юго-восток страны, в департамент Дром. Инцидент произошел в момент, когда глава государства направлялся к местным жителям, чтобы пообщаться.

Спустя два дня суд Франции приговорил напавшего на Макрона к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания. Всего мужчину приговорили к 18 месяцам лишения свободы, в том числе 14 месяцам условно. Однако уже 11 сентября мужчина освободился из тюрьмы, заявив про этом, что он не жалеет о своем поступке.

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