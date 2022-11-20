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Названы города с самыми дешевыми новостройками по сравнению со вторичкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Эксперты составили рейтинг крупных городов России, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках ощутимо ниже, чем на рынке вторичного жилья. С исследованием федеральной компании «Этажи» ознакомились «Известия».

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На первом месте рейтинга оказалась Москва, где средняя стоимость квадратного метра в готовом жилье на 26% больше, чем на первичном рынке, сообщили аналитики.

При этом, как правило, стоимость квадратного метра первичного жилья выше, чем вторичного, — в России в среднем на 9,7%. В ноябре она составила 102,5 тыс. рублей и 93,48 тыс. рублей, соответственно, рассказали эксперты.

На втором месте рейтинга Омск, где средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости на 24,3% больше, чем в новостройках.

На третьем месте Самара, где квадратный метр в готовом жилье в среднем на 18,5% дороже, чем в новостройках.

Далее следуют Санкт-Петербург (14,2%), Нижний Новгород (11,6%), Красноярск (11%), Ростов-на-Дону (10,5%), Новосибирск (5,8%) и Пермь (1,2%).

В менее выгодном положении при покупке новостроек взамен вторичного жилья находятся жители Челябинска, где средняя цена квадратного метра готового жилья на 15,7% ниже, чем на первичном рынке. В Екатеринбурге эта разница составляет 10,7%, в Казани — 8,6%, в Волгограде — 2%, а в Уфе — 1%.

«Чем выше средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья, тем проще жителям таких городов осуществить встречную сделку по покупке новостроек, улучшив свои жилищные условия», — пояснил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Накануне стало известно, что банки стали оформлять ипотеку с возможностью внести первоначальный взнос не сразу, а в течение полугода. Такое предложение от банков сейчас очень актуально и пользуется спросом, отмечают эксперты.

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