В РФ начали активно выдавать ипотеку без первоначального взноса

Банки стали оформлять ипотеку с возможностью внести первоначальный взнос не сразу, а в течение полугода. Об этом «Известиям» рассказали эксперты федеральной компании «Этажи».

«Такое предложение от банков сейчас очень актуально и пользуется спросом. Многие хотят успеть приобрести квартиру до конца года, поскольку опасаются завершения ипотеки с господдержкой», — рассказывает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Однако не у всех есть возможность прямо сейчас внести первоначальный взнос, а накопить его за оставшиеся полтора месяца до Нового года сложно. Не спасают и потребительские кредиты, ставки по которым сейчас достаточно высоки, отметила эксперт.

По словам Решетниковой, ипотечные программы с низким первоначальным взносом или вообще его отсутствием всегда пользовались особой популярностью, особенно среди тех, кто покупает свое первое жилье и не имеет стартового капитала.

«Сейчас первоначальный взнос в рассрочку актуален и для тех, кто находится в процессе продажи существующей квартиры и не хочет скидывать цену из-за срочности продажи. С учетом того, что рассрочка оформляется беспроцентная, многие делают выбор в пользу нее. Это позволяет покупателям новостроек оформить покупку на действующих условиях программы ипотеки с господдержкой», — сказала Решетникова.

Пока, по словам эксперта, только один банк начал активно продвигать возможность оформить ипотеку сейчас, а первоначальный взнос внести в течение полугода, однако не исключено, что этот тренд будет поддержан и другими банками. Мало того, такая возможность появилась и при покупке вторичного жилья, добавила она.