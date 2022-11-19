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В газохранилищах Европы оказалось слишком много газа из-за просчета стран ЕС

Bloomberg: европейские страны закупили слишком много газа
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Страны Евросоюза из-за боязни остаться без необходимого количества газа грядущей зимой, закупили слишком много голубого топлива, в результате чего хранилища оказались переполнены. Кроме того, это привело к снижению стоимости газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что в случае теплой погоды зимой Европа сможет безболезненно пройти отопительный сезон и избежать рецессии.

«Спрос на газ уже значительно упал в Европе. ‹...› Этой зимой он может упасть на 17% ниже среднего показателя за последние пять лет. Если эти прогнозы верны, наша модель предполагает, что цены могут упасть примерно до €175 за МВт·ч, что снизит счет за газ примерно до 4% ВВП. Этого может быть недостаточно, чтобы избежать спада, но оно будет способствовать более мелкому спаду», — отмечает агентство.

Тем не менее, по мнению Bloomberg, снижение цен на газ является временным явлением. Отмечается, что ЕС вновь столкнется с трудностями при подготовке к следующему отопительному сезону в 2023 году.

«Гораздо более высокие, чем обычно, цены, вероятно, сохранятся и в 2023 году, поскольку страны спешат пополнить запасы в условиях еще более дефицитных запасов, и мы ожидаем, что высокие счета за электроэнергию будут продолжать сдерживать активность», — заключило агентство.

3 ноября в отчете Международного энергетического агентства (IEA) отмечалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах. По данным IEA, Европа может столкнуться с нехваткой до 30 млрд куб. м природного газа уже в следующем году. В связи с этим в агентстве указали на необходимость Европы начать «незамедлительно принимать меры» уже сейчас.

27 октября эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова сообщила «Известиям», что объемы европейских хранилищ газа не позволяют обеспечить нужды промышленности и жителей, поэтому газ придется докупать с наступлением холодов «и цены на него из-за возросшего спроса вырастут до астрономических величин».

Страны ЕС решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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