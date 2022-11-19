Джокович обыграл Фритца и вышел в финал Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) 19 ноября одержал победу над американцем Тейлором Фритцем (девятая ракетка мира) в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича. Матч продолжался 1 час 54 минуты, сообщает «Спорт-Экспресс».

На групповом этапе Джокович одержал победу над российскими теннисистами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым, а также греком Стефаносом Циципасом.

Одержав победу над Фритцем, Джокович выходит в финал турнира, где должен сыграть с победителем матча между Рублевым и Руудом. Матч должен состояться позднее в субботу, 19 ноября.

19 ноября также сообщалось о победе Рублева над Циципасом в матче третьего тура группового этапа турнира АТП. При этом теннисист признался, что матча с Руудом ждет с нетерпением, потому что «Каспер такой приятный человек на корте и за его пределами».

Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов проходит с 13 по 20 ноября. Суммарный призовой фонд соревнований составляет рекордные $14,75 млн, что на 103% больше, чем год назад.