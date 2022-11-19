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В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Ольге Качуре

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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На Аллее Героев в Донецке (Донецкая Народная Республика) открыли памятный бюст в честь героя России и ДНР, командира реактивного артиллерийского дивизиона «Корса» Ольги Качуры.

Мероприятие по случаю открытия монумента посетил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«<...>Для нас была очень важна освободительная операция, и, безусловно, подвиг Ольги Качуры навсегда войдет в историю освобождения Донецкой Народной Республики», — указал он.

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Пушилин напомнил, что в честь Качуры также открыли памятный барельеф на Саур-Могиле.

Президент Владимир Путин 4 августа присвоил Качуре звание Героя России посмертно. Также посмертно ей было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

12 октября Путин передал дочери Качуры Елене звезду Героя, присвоенную ее матери посмертно за мужество и героизм.

Ольга Качура с позывным Корса стояла у истоков Народной милиции ДНР. В апреле 2014 года она возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, в котором состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники.

3 августа автомобиль с ней попал под артиллерийский обстрел на трассе Горловка – Ясиноватая. Качура и еще один человек погибли.

Продолжается специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля.

В середине февраля на территории ЛДНР ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны военнослужащих Украины. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию мирного населения.

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