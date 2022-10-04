Пушилин наградил Кадырова Звездой Героя ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил звезду героя региона главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом Пушилин сообщил 3 октября в своем Telegram-канале.

«Между ДНР и Чеченской Республикой установились тесные братские взаимоотношения, которые, уверен, будут только укрепляться», — говорится в публикации.

Ранее, 25 августа, Пушилин вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил государственные награды бойцам батальона «Сомали». Он добавил, что звезду героя ДНР получил гвардии капитан Александр Солодкий, также посмертную награду командира первого штурмового взвода первой штурмовой роты Игоря Самолетова вручили его матери.

Ранее, 3 августа, Пушилин посмертно присвоил звание Героя ДНР заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) республики полковнику Ольге Качуре. Она была награждена госнаградой за «заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, за мужество и отвагу, проявленные в боях по защите республики».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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