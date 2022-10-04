Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские беспилотники предотвратили наступление украинских диверсантов
Экономика
ЦБ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент
Мир
Во Франции заявили о готовности в ближайшие дни нового пакета антироссийских санкций
Мир
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 4,6 тыс. км
Мир
Гендиректор Запорожской АЭС признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами
Общество
На «Госуслугах» запустили запись в добровольцы на спецоперацию
Экономика
Минприроды пересмотрит норматив тарифа за вывоз мусора
Мир
Северная Корея поприветствовала вхождение новых регионов в состав России
Армия
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Общество
Владимир Путин поздравил с 90-летием со дня образования гражданской обороны
Мир
Япония созвала Совет нацбезопасности после запуска ракеты КНДР
Сюжет:

Пушилин наградил Кадырова Звездой Героя ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин вручил Звезду Героя республики главе Чечни Рамзану Кадырову
0
Фото: t.me/pushilindenis
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил звезду героя региона главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом Пушилин сообщил 3 октября в своем Telegram-канале.

На острие: союзные войска сдерживают крупные украинские силы
Почему российские военные были вынуждены оставить Лиман и какие потери ВФУ понесли под Херсоном

«Между ДНР и Чеченской Республикой установились тесные братские взаимоотношения, которые, уверен, будут только укрепляться», — говорится в публикации.

Ранее, 25 августа, Пушилин вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил государственные награды бойцам батальона «Сомали». Он добавил, что звезду героя ДНР получил гвардии капитан Александр Солодкий, также посмертную награду командира первого штурмового взвода первой штурмовой роты Игоря Самолетова вручили его матери.

Ранее, 3 августа, Пушилин посмертно присвоил звание Героя ДНР заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) республики полковнику Ольге Качуре. Она была награждена госнаградой за «заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, за мужество и отвагу, проявленные в боях по защите республики».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022