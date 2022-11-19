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Детектив рассказал о несостыковках в истории о найденной сестре супермодели Водяновой

Эрнест Асланян: найденная сестра Водяновой может оказаться ее дочерью
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Aurelien Morissard
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Руководитель детективного агентства Эрнест Асланян рассказал «Известиям», что в истории с российской супермоделью Натальей Водяновой, встретившейся со своей младшей сестрой, которую отдали на удочерение 22 года назад, есть много вопросов. По мнению Асланяна, Мария может оказаться не сестрой, а дочерью Водяновой.

Как рассказала ранее сама Водянова, ее матери пришлось пойти на такой тяжелый шаг из-за нищеты. А когда ситуация в семье улучшилась, она попыталась разыскать младшую сестру, но не смогла, так как информация о приемных родителях была недоступна.

В итоге найти девушку помог ДНК-тест: несколько лет назад сестра Водяновой сдала тест и подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Оказалось, что Марию удочерила пара из Северной Каролины (США).

Комментируя эту информацию, Асланян отметил, что в данных обстоятельствах найти усыновленного ребенка было бы очень тяжело.

«Есть такое понятие, как тайное усыновление, где сам родитель имеет право поменять ребенку фамилию, имя и отчество, место рождения. После достижения 10-летнего возраста с разрешением ребенка можно поменять и дату рождения. Искать ребенка в России — это как искать иголку в стоге сена», — отметил он.

По его словам, модель могла бы обратиться за помощью к детективу. Однако, чтобы подтвердить, что Мария является сестрой Водяновой, нужны были ДНК-тесты.

«Тут очень много скрыто и под завесой тайны. Чтобы быть уверенным, что данный материал является совпадением, нужно провести анализ двух лиц», — сказал Асланян.

«Скорее всего, у Водяновой были проблемы на тот момент в личной жизни, карьера только зарождалась. И ребенок тогда ей чисто физически, морально и материально был не нужен. Но прошло вот время, она стала известной личностью, появилось много денег. Совесть заиграла, она решила найти свою дочку», — объяснил он свое предположение.

В 2020 году Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Водянова и Арно состоят в отношениях уже девять лет. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман.

Первым мужем Водяновой был британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. У них в браке родилось трое детей.

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