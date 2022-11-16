Супермодель Наталья Водянова встретилась с младшей сестрой спустя 22 года

Российская супермодель Наталья Водянова встретилась с младшей сестрой, которую отдали на удочерение 22 года назад.

Сестру Водяновой звали Марией, однако новые родители дали ей имя Дженнифер Бернс.

«У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца. Мы жили вчетвером в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень много и тяжело работала», — рассказала модель в интервью американскому Vogue.

По словам модели, ее матери пришлось пойти на такой тяжелый шаг из-за нищеты. Водянова призналась, что сама предложила отдать сестру на удочерение, потому что желала ей добра и лучшей жизни. На тот момент самой Водяновой было 18 лет.

После того как ситуация в семье улучшилась, Водянова попыталась разыскать младшую сестру, но не смогла. Информация о приемных родителях была недоступна.

В итоге найти девушку помог ДНК-тест: несколько лет назад сестра Водяновой сдала тест и подписалась на сервис по отслеживанию родни. Оказалось, что Марию удочерила пара из Северной Каролины (США).

В 2020 году Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Водянова и Арно состоят в отношениях уже девять лет. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман.

Первым мужем Водяновой был британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. У них в браке родилось трое детей.