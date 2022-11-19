ВС РФ сорвали атаки украинских военных с наемниками на купянском направлении

Российские военные сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных наемниками, на купянском направлении. Всего уничтожено более 60 боевиков. Об этом заявил 19 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера», — добавил генерал-лейтенант.

Атаки были совершены из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка и Крахмальное Харьковской области.

Также российские войска уничтожили более 120 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей в ходе наступательных действий в Донецкой Народной Республике (ДНР).

15 ноября в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 1,4 тыс. военных ВСУ в ходе боев за освобожденную Павловку в ДНР. Населенный пункт полностью освобожден.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».