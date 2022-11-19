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ВС РФ сорвали атаки украинских военных с наемниками на купянском направлении

Минобороны: российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на купянском направлении
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российские военные сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных наемниками, на купянском направлении. Всего уничтожено более 60 боевиков. Об этом заявил 19 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера», — добавил генерал-лейтенант.

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Атаки были совершены из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка и Крахмальное Харьковской области.

Также российские войска уничтожили более 120 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей в ходе наступательных действий в Донецкой Народной Республике (ДНР).

15 ноября в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 1,4 тыс. военных ВСУ в ходе боев за освобожденную Павловку в ДНР. Населенный пункт полностью освобожден.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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