Белоусов рассказал об отсутствии выпадов со стороны США на саммите АТЭС

Вице-президент США Камала Харрис не стала делать выпады в отношении России во время саммита АТЭС в Бангкоке. Об этом 19 ноября заявил глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я обратил внимание на то, что сегодня в выступлении вице-президента США никаких выпадов против России вообще не прозвучало. Была озвучена повестка Соединенных Штатов, основные приоритеты», — сказал Белоусов на брифинге.

По его словам, США называют своими приоритетами инклюзивный рост, декарбонизацию, борьбу с проявлениями климатического кризиса, вопросы гендерного равенства и поддержку малого бизнеса.

«Это можно только приветствовать, но я думаю, что эта повестка объективно будет скорректирована с развитием кризисных явлений. То, что американцы сегодня никак не заявили в своем вступительном слове о тех вопросах, которые они так настойчиво ставили последнее время в связи с Украиной, — я думаю, что это хороший признак», — отметил Белоусов.

Глава делегации отметил, что не имел контактов с Харрис, но провел встречи с представителями других западных стран.

«На уровне вице-президента у меня не было встреч и разговоров, за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись. С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные, поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. И я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса», — рассказал вице-премьер.

Накануне замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев рассказал, что декларация министров иностранных дел и министров торговли стран АТЭС была принята с учетом позиции России без конкретной оценки по поводу конфликта на Украине. По словам Ильичева, представители G7 — США, Япония и Канада — активно выступали за упоминание ситуации на Украине в декларации, однако добиться этого не удалось.

Саммит АТЭС прошел 18–19 ноября в Бангкоке, столице Таиланда. До этого, с 16 по 18 ноября, состоялись встречи на уровне министров иностранных дел и министров торговли. От России в них участвовал замглавы МИД РФ Александр Панкин и Ильичев.

Всего в форуме приняла участие 21 страна: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия и Вьетнам.