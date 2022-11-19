Эксперт дал советы по безопасной покупке и продаже автомобиля с пробегом
Автоэксперт Кирилл Иванов 19 ноября поделился рекомендациями по безопасной покупке и продаже подержанного автомобиля.
Прежде всего, по его словам, необходимо оценить, сколько стоит автомобиль, и определиться, нужен ли будет автокредит на покупку.
«Если вы настроены на автокредит, то стоит смотреть предложения только от юридических лиц. Если готовы на потребительский кредит, то вам по-прежнему доступны все предложения рынка», — рассказал Иванов в беседе с RT.
Он подчеркнул, что ставки по автокредиту ниже, однако придется оформить ОСАГО, а транспортное средство будет находиться в залоге у банка. Также важно оценить техническое состояние и проверить историю автомобиля.
«Чтобы договор сложнее было оспорить, лучше зарегистрировать его у нотариуса. Не соглашайтесь на просьбы продавцов о занижении суммы сделки в договоре, чтобы не платить налоги. При дальнейшей продаже авто это станет уже вашей проблемой», — отметил автоэксперт.
При продаже авто, по словам Иванова, самая сложная задача — установить цену. Правильная стоимость — та, что у аналогичных моделей, которые быстрее других снимаются с публикации. Кроме того, дилеры могут оценить машину, но данная услуга, как правило, платная.
В октябре эксперты зафиксировали в России рост интереса к кредитам при покупке автомобилей с пробегом.