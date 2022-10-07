Эксперты зафиксировали интерес к кредитам при покупке машин с пробегом

В России зафиксирован рост интереса к кредитам при покупке автомобилей с пробегом. Об этом 7 октября сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что банки и дилеры в сентябре стали активнее работать с подержанными автомобилями.

Так, по данным агентства, в сентябре 2022 года объем выдачи автокредитов для машин с пробегом в штуках отстал на 17% от показателей 2021 года. При этом в денежном выражении они оказались на 4% выше, чем в 2021 году.

Помимо этого, исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов сообщил, что в феврале 2022 года доля кредитных машин на рынке новых легковых автомобилей в РФ доходила до 49%. В марте она рухнула до 8%, но потом постепенно начала расти и в августе 2022 года превысила 55%.

В сентябре выдача автокредитов на рынке новых автомобилей уже вышла на показатель минус 56% (в штуках) и минус 58% (в рублевом выражении) в сравнении с результатами прошлого года.

23 сентября Минпромторг РФ расширил программу льготного автокредитования. В нее помимо моделей УАЗ, Lada и ГАЗ, вошел китайский кроссовер Haval Jolion, который производится на заводе Haval в Тульской области. Оптимизация стоимости модели Jolion в сентябре текущего года позволило машине попасть под условия программы: рекомендованная розничная цена на Haval Jolion в комплектации Comfort начинается от 1 899 000 рублей.