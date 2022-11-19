Самолет с десятками собак на борту рухнул на поле для гольфа в США

Двухмоторный турбовинтовой самолет рухнул на заснеженную лужайку гольф-клуба Western Lakes в городке Пьюоки, штат Висконсин, во вторник, 15 ноября. На борту воздушного судна находились, кроме трех человек, 53 пассажира — собаки из Нового Орлеана.

«Это была довольно жесткая посадка», — приводит слова Мэтью Хертера, помощника начальника пожарно-спасательной службы Лейк-Кантри, газета The Washington Post.

По словам генерального менеджера клуба Джейсона Хельца, около 9 утра самолет рухнул на лужайку около пятой лунки. Он пронесся сквозь деревья, обломав крылья, пропахал болото, проскользнул по игровому полю и врезался в дерево на уровне третьей лунки, где остановился.

Сотрудники гольф-клуба вытащили двух пилотов и еще одного человека из самолета, после чего приступили к выгрузке ящиков с собаками.

Все находившиеся на борту самолета выжили, хотя трое человек и некоторые щенки получили незначительные травмы. По словам Хертера, около 300 галлонов (1135 л) авиатоплива пролилось на поле для гольфа и в болото. Специальные службы займутся очисткой.

Причина аварии пока не ясна. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

Самолет с собаками выполнял рейс Humane Animal Welfare Society (HAWS) — Общества защиты животных, которое регулярно, минимум два раза в месяц, перевозит щенков из южных штатов приюты Висконсина. По словам директора HAWS Мэгги Тейт-Тектманн, обычно перевозки осуществляются автобусами, но такие путешествия для животных очень утомительны.

Через несколько часов после аварии сотрудники HAWS открыли сбор средств на непредвиденные медицинские и другие расходы из-за жесткой посадки самолета с собаками и к вечеру четверга они собрали более $6,5 тыс., вместо ожидаемых $5 тыс.

В среду семерых из 53 собак, «которых стали ласково называть любимцами Западных озер» забрали в семью новые хозяева. К концу четверга число ставших домашними псов достигло 19.

Летом московские спасатели помогли хозяйке таксы вызволить собаку из-под капота автомобиля, где та застряла при попытке прогнать оттуда кошку. Операцию по спасению провел расчет аварийно-спасательного отряда №5 Пожарно-спасательного центра Москвы.