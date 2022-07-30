Спасатели вызволили застрявшую под капотом авто из-за кошки таксу

Московские спасатели помогли хозяйке таксы вызволить собаку из-под капота автомобиля, где та застряла при попытке прогнать оттуда кошку. Операцию по спасению провел расчет аварийно-спасательного отряда №5 Пожарно-спасательного центра Москвы в пятницу, 29 июля.

«29 июля в 10:53 в службу «112» Москвы поступило сообщение о том, что животное застряло под капотом автомобиля по адресу: улица Уральская, дом 5. Спасатели АСО №5 ГКУ «ПСЦ» деблокировали таксу из-под капота авто с использованием пневматических подушек высокого давления и слесарного инструмента», — говорится в описании спасения в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Хозяйка таксы всё время находилась рядом, она же вызвала спасателей. По ее словам, она выгуливала собаку, когда увидела, как под капот ее машины забралась кошка. Она решила прогнать животное, видимо, напугав грозным видом таксы Наоми. Но собака, погнавшись за нарушительницей, сама угодила в ловушку — выбраться из паутины проводов и шлангов семилетняя Наоми не смогла.

Спасатели смогли вызволить собаку из железного плена и передать хозяйке, которая со слезами радости обнимала не менее обрадованную свободой движения Наоми.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 23 июля назвал «Известиям» самые долгоживущие породы. Он пояснил, что продолжительность жизни собаки зависит от внешних и внутренних факторов: это и генетика, и условия содержания питомца и грамотный подход к владению животным. Однако есть породы, которые от природы живут дольше, чем другие собаки.