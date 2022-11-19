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Общество
Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после нападения тигра

Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после нападения тигра

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о своем самочувствии после нападения тигра. Об этом в субботу, 19 ноября, он рассказал «Известиям».

«Был на перевязке, доктор сказал, что раны почистили хорошо, у меня их несколько, загноения нет. Наверное, самая большая опасность в этом — под когтями у них (тигров. — Ред.) грязь. Чувствую себя хорошо, никакие обезболивающие не пью, пью антибиотики, как положено», рассказал артист.

Он так же поделился, как произошло нападение. По словам дрессировщика, он отвернулся на секунду, и через мгновение тигр прыгнул в его сторону.

«Странное стечение обстоятельств — повернулся на секунду, раз — а уже всё произошло. Уже тигр прыгнул в мою сторону. Он немножко испугался взрослого тигра, на него рыкнули, и он сэмоционировал. Так как я оказался на его пути, он попытался ударить меня как предмет, который ему мешает в полете, и ударил лапой по лицу», — отметил Запашный.

Он добавил, что продолжает дрессировать тигра и встретился с ним уже на следующий день после нападения.

«Я к нему пришел, он чувствует себя абсолютно хорошо, он не имел злого умысла, чтобы меня как-то травмировать, убить, он вел себя спокойно, не напрягся при моем появлении. Всё хорошо, мы сегодня опять с ним работали. Хороший парень, я надеюсь, что он вырастет и станет хорошим артистом», — резюмировал дрессировщик.

15 ноября во время тренировки в цирке на артиста набросился молодой тигр по кличке Рой. Дрессировщика увезли в больницу и оказали медицинскую помощь.

Дрессировщик Аскольд Запашный, брат Эдгарда, в беседе с «Известиями» объяснил, что атака тигра была случайностью. По его словам, не было такого серьезного нападения, какое могло бы быть.

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