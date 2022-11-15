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Аскольд Запашный рассказал подробности нападения тигра на своего брата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дрессировщик Аскольд Запашный в беседе с «Известиями» рассказал об обстоятельствах сегодняшнего нападения тигра на его брата Эдгарда Запашного, объяснив, что это была случайность.

«С молодым тигренком репетировал — тот уже подрос, весит больше 100 кг. Во время того, как его укладывали в финальный трюк, он просто спружинил вперед, вместо того чтобы назад отходить, а Эдгард не ожидал, немножко отвлекся, и он во время прыжка когтем задел его за лицо. То есть он не со зла, грубо говоря. Не было такого серьезного нападения, как могло бы быть», — прокомментировал Аскольд Запашный.

Он отметил, что его брат чувствует себя нормально и сейчас находится в больнице, где ему зашивают рану.

О том, что Эдгард Запашный оказался в больнице после нападения тигра, стало известно ранее в этот же день. Сообщение он сопроводил видео: лицо артиста полностью в крови.

Эдгард Запашный — представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении. В настоящее время он руководитель Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, а также генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол». Имеет звание народного артиста России.

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