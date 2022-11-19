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Вагабов рассказал о желании провести поединок с Минеевым

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Фото: РЕН ТВ
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Российский боец ММА Вагаб Вагабов поддержал россиянина Владимира Минеева перед боем с бразильцем Фернандо Родригесом. Спортсмен также выразил надежду на проведение поединка с Минеевым, о чем он рассказал «Известиям» в субботу, 19 ноября.

«Держу свой кулак за Вову, желаю ему победы и надеюсь в перспективе провести с ним боксерский поединок наконец. А то, я смотрю, он с тяжеловесами дерется, а меня просит вес гонять», — рассказал Вагабов.

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Вагабов тогда сразу обозначил, что несмотря на массу бразильца, преимущество в поединке будет оставаться за Минеевым.

«Он может только задавить массой. А Владимир привык работать вторым номером, руки и ноги — это его стихия. Думаю, он здесь фаворит 95-процентный», — добавил он.

Россиянин Владимир Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса и одержал победу в поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» в пятницу, 18 ноября. Он впервые прошел по правилам кикбоксинга.

Родригес стал одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса — 118 кг.

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