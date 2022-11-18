Стецуренко вышел победителем в поединке с Сандибековым

Александр Стецуренко точным ударом одолел своего оппонента Адилжана Сандибекова на турнире по кикбоксингу в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом стало известно в пятницу, 18 ноября.

Первый раунд прошел в активном размене ударами: Стецуренко внимательно присматривался к противнику, по Сандибекову было видно, какой дискомфорт он испытывает на ринге. Александр давил, из-за чего у Адоса была пробита одна нога. Стецуренко наносил жесткие лоукики, выбивая Сандибекова из ритма, однако первый раунд он выстоял.

Во втором раунде казахский спортсмен включился в работу руками, вставать на левую ногу было всё сложнее. Мощный удар Стецуренко в печень Сандибекова уложил последнего на ринг. Победа в поединке — за россиянином.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоялся вечером 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые проходит по правилам кикбоксинга. Бой хедлайнеров турнира россиянина Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса будет длиться пять раундов по три минуты.

Фернандо Родригес рассказал в преддверии боя с россиянином Владимиром Минеевым о том, чего просит у бога в молитвах перед поединками.

Его соперник Владимир Минеев тоже признавался, что перед боями у него немало ритуалов и даже суеверий. Ради победы он меньше общается, не передает деньги из рук в руки и не только.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть прямую трансляцию на телеканале. Также она будет вестись на YouTube-канале «Ушатайка».