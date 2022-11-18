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Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации студентов

Врио главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник подписали указы о демобилизации студентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин своим указом уволил с военной службы мобилизованных ранее студентов. Документ опубликован 18 ноября на сайте руководителя региона.

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«Уволить с военной службы студентов, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые», — говорится в документе.

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник также подписал указ о демобилизации студентов.

Согласно документу, увольняются с военной службы обучающиеся по очной и заочной формам студенты региона, которые были призваны в рамках мобилизации.

Военным командирам предписывается заключить контракты со студентами, которые не желают уходить с военной службы. На время мобилизации им предоставят академический отпуск.

Указы о мобилизации студентов были подписаны главами регионов в феврале, до начала спецоперации по защите Донбасса.

13 ноября президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию ранее призванных на службу студентов ЛДНР. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, студенты будут отправлены домой для продолжения процесса обучения.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к России, после чего 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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