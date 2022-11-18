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Телескоп James Webb обнаружил две старейшие галактики

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Фото: twitter.com
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Космический телескоп NASA James Webb обнаружил еще две старейшие галактики. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило издание The Guardian.

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Известно, что одна из галактик образовалась через 350 млн лет после Большого взрыва, а другая — через 450 млн лет.

Исследователям необходимо провести дополнительное наблюдение в инфракрасном диапазоне, чтобы подтвердить новый рекорд. В таком случае первая из обнаруженных галактик станет самой далекой из известных на сегодняшний день.

Телескоп James Webb был запущен в конце декабря 2021 года.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что орбитальная обсерватория James Webb сделала рекордно детализированные снимки газопылевых колец Нептуна. На них заметны метановые облака в верхних слоях атмосферы, а на северном и южном полюсах видны бушующие вихри. Кроме того, вокруг планеты наблюдаются семь ее спутников из 14.

11 сентября телескоп James Webb сделал снимок туманности Тарантул. Она находится приблизительно в 161 тыс. световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово Облако, которая, по утверждениям исследователей, является самой большой и яркой областью звездообразования в Местной группе галактик, ближайших к Млечному Пути.

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