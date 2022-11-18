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Эксперты объяснили изменение ЦБ тарифов на трансграничные переводы через СБП

Эксперт Войлуков: новшество, при котором за трансграничные перевод банк получателя не должен брать с него комиссию, — логичная схема
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Стоимость самого перевода через систему быстрых платежей (СБП) не увеличивается, меняется только схема его уплаты — в случае транграничных переводов тариф взимается только с банка-отправителя, объяснил «Известиям» 18 ноября вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, комментируя решение Центробанка (ЦБ) установить комиссию в шесть рублей на трансграничные переводы для банков-участников СБП.

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Тарифы для конечных потребителей могут остаться без изменений либо изменятся незначительно, уточнил он.

«Новшество в данном случае в том, что банк получателя (трансграничного. — Ред.) перевода теперь не должен брать с него комиссию, — это логичная схема, вполне понятная клиентам», — подчеркнул эксперт.

Говоря об установлении комиссии финансовыми организациями, он уточнил, что банки самостоятельно определяют тарифную политику.

«В случае внутренних переводов есть бесплатный лимит в 100 тыс. рублей, установленный СБП. Некоторые банки не берут комиссию и сверх этого лимита, используя это как маркетинговый инструмент. В случае трансграничных переводов изменение тарифов будет зависеть и от внешних экономических условий, и от рыночной конъюнктуры, а также от маркетинговой политики банка и, возможно, от того, какие дополнительные сервисы будут предоставляться», — заключил Войлуков.

В то же время начальник департамента операций и информационных технологий ПАО «РосДорБанк» Валентина Лазуркина рассказала «Известиям», что в глобальной перспективе трансграничные переводы через СБП призваны компенсировать уход международных платежных систем из России.

«На сегодня трансграничные переводы в основном ориентированы на дружественные страны ближнего зарубежья. Объемы имеют потенциал к наращиванию, правда есть сдерживающий фактор — вторичные санкции для иностранных банков, которые решат подключиться к СБП», — сказала она.

Эксперт напомнила, что оператор системы — Национальная система платежных карт (НСПК), «на которую давно покушаются авторы антироссийской политики». Тем не менее сервис уже работает, а с декабря планируется его вступление в активную фазу, добавила Лазуркина.

При этом комиссию в шесть рублей за проведение трансграничных переводов для банка-отправителя она так же назвала вполне логичной.

«Банк-отправитель сможет компенсировать расходы, установив собственный тариф на услугу. В любом случае стоимость перевода не приведет к существенным издержкам. При этом зарубежные банки получат дополнительную мотивацию для подключения к СБП, так как в настоящее время фиксируется превышение спроса на переводы из России над поступлениями в Россию», —подытожила Лазуркина.

О том, что ЦБ изменит тарифы на трансграничные переводы для банков-участников СБП, сообщалось накануне. Новая комиссия будет действовать с 19 декабря.

СБП была запущена ЦБ и НСПК в феврале 2019 года. Система позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами в разных банках, а также оплачивать товары, услуги и др.

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