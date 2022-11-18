Центробанк установил комиссию на трансграничные переводы через СБП

Центральный банк (ЦБ) России установил комиссию в шесть рублей за трансграничный перевод через систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в решении совета директоров Банка России в четверг, 17 ноября.

Согласно решению, с 19 декабря 2022 года тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика составит шесть рублей вне зависимости от суммы перевода. За зачисление денежных средств комиссия взыматься не будет. Также не нужно будет платить и за направление клиентом запросов информации о получателе денежных средств.

Таким образом, вместо действующего тарифа за трансграничный перевод по 3 рубля с банка-отправителя и с банка-получателя, с 19 декабря будет установлен тариф только для банка-отправителя.

Ранее, 10 ноября, директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала, что ЦБ обратился к правительству России с инициативой продлить на следующий год программу компенсации расходов малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей (СБП).

В октябре «Известия» сообщили, что новыми направлениями трансграничных переводов через СБП могут стать Армения и Казахстан. Пилотный проект по трансграничным переводам через СБП, который предполагает взаимодействие на уровне систем двух стран, планируется запустить в конце 2022 года

СБП была запущена в пилотном режиме 28 февраля 2019 года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках, оплачивать товары и услуги и получать возвраты в случае отказа от покупки.