Уролог рассказал о частой ошибке в лечении цистита

В холодное время у женщин и мужчин часто встречается обострение цистита — воспаления мочевого пузыря. О том, как правильно лечить заболевание и как избежать ошибок, «Известиям» 21 ноября рассказал уролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин.

Как отметил специалист, часто при появлении первых симптомов цистита женщины лечатся самостоятельно: покупают в ближайшей аптеке лекарство на свой вкус или по совету близких. При этом как только симптомы утихают, женщины бросают лечение.

«На деле возбудитель болезни не побежден, остается в организме, и спустя несколько месяцев цистит возвращается. При постоянном использовании «чудо-таблетки» бактерии и вовсе становятся устойчивыми к антибиотику. Бесконтрольное лечение опасно, так как невылеченная инфекция может распространиться из мочевого пузыря по мочеточникам выше и вызвать пиелонефрит — воспалительный процесс в почках», — предупредил врач.

По его словам, чаще всего цистит вызван бактериальной инфекцией. До 90% случаев возбудителем цистита становится кишечная палочка. В норме она обитает, как следует из названия, в нижних отделах кишечника и за исключением некоторых штаммов является частью огромной «семьи полезных микроорганизмов». В мочевой пузырь кишечная палочка может попасть через лимфатические сосуды и узлы, а также через уретру при несоблюдении гигиены. Снижение иммунитета запускает неконтролируемый рост кишечной палочки и проявление симптомов цистита.

Если посев мочи на микрофлору обнаруживает патогенных возбудителей болезни, следующий этап — подобрать эффективный антибиотик. Эту задачу решает еще один лабораторный анализ — определение чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам. Например, в случае с кишечной палочкой исследование уточнит, какие антибиотики уничтожат возбудителя, а к каким он устойчив. На основании результатов анализа врач-уролог назначает дозировку и курс лечения.

Если же посев мочи не обнаружит патогенную микрофлору, это укажет на неинфекционное воспаление мочевого пузыря. В таком случае врачи назначают пациентам лекарственные препараты и физиотерапевтические процедуры для облегчения симптомов.

«В случае бактериального цистита важно не только правильно подобрать лечение, но и проконтролировать его результат после курса антибиотиков. Для этого пациенты также сдают посев мочи, и в норме исследование не обнаружит роста патогенной микрофлоры. Такой контрольный анализ можно проводить не ранее чем через 14 дней после окончания лечения антибиотиками», — резюмировал Коржавин.

28 октября врач уролог-андролог Артур Богатырев предупредил, что после полового акта может возникнуть посткоитальный цистит, который чаще встречается у женщин. Обычно заболевание начинается остро, вызывает дискомфортные ощущения и снижение полового влечения, что зачастую приводит к конфликтам в личной жизни.