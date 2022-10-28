Уролог назвал симптомы и причины цистита после полового акта

После полового акта может возникнуть посткоитальный цистит, который чаще встречается у женщин. О причинах и симптомах заболевания, а также мерах профилактики «Известиям» рассказал врач уролог-андролог, врач ультразвуковой диагностики Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По словам специалиста, посткоитальный цистит — это хроническое воспалительное заболевание мочевого пузыря, возникающее после интимных отношений или влагалищных манипуляций.

«Проявляется в основном у женщин, за счет анатомо-физиологических особенностей строения пузырно-уретрального сегмента мочеполовой системы. В отличие от мужского женский мочеиспускательный канал намного короче, поэтому инфекция, проникая в уретру, стремительно распространяется и, достигнув мочевого пузыря, инициирует там воспалительный процесс», — пояснил он.

Обычно заболевание начинается остро, вызывает дискомфортные ощущения и снижение полового влечения, что зачастую приводит к конфликтам в личной жизни, отметил врач.

«При посткоитальном цистите отмечают частое и болезненное мочеиспускание, при котором желание сходить в туалет возникает чаще, чем каждый час, и сопровождается скудным выделением мочи. Могут возникать ложные позывы в туалет, в таком случае мочеиспускание оказывается безрезультатным. Появление крови в моче свидетельствует о выраженном и обширном воспалении», — перечислил Богатырев.

Как указал уролог, основной причиной возникновения цистита является проникновение бактериальной флоры в уретру. Изначально уретра располагается во влагалище, а далее мигрирует в мочевой пузырь. Так происходит из-за некоторых особенностей уретры и промежности, а также акушерско-гинекологического статуса.

Например, причиной могут послужить короткий и широкий мочеиспускательный канал, частые вульвовагиниты, недостаток женских половых гормонов, применение барьерной контрацепции (вагинальных диафрагм) и спермицидов, беспорядочные половые связи и другие факторы. При этом главным предрасполагающим фактором возникновения цистита является именно анатомия половых органов.

Богатырев перечислил несколько правил, которые помогут не допустить развитие посткоитального цистита у женщин. Так, врач посоветовал осуществлять принудительное мочеиспускание сразу после полового акта, а во время близости использовать только качественные презервативы с достаточным количеством смазки. Кроме того, рекомендовано исключить применение спермицидов и вагинальной диафрагмы, так как в качестве методов контрацепции при посткоитальном цистите они не подходят. Также важно выпивать достаточное количество воды.

«Как правило, лечение цистита после интимной близости включает в себя прием фитопрепаратов (комбинации экстракта клюквы и D-маннозы). Рекомендован прием эстрогенных препаратов, исключительно для женщин в период менопаузы. При частых рецидивах поскоитального цистита — использование филлеров либо хирургическое лечение — транспозиция уретры», — добавил уролог.

В сентябре врач Екатерина Демьяновская рассказала, как избежать обострения цистита осенью. При цистите воспаление, как правило, ограничивается слизистой оболочкой стенки мочевого пузыря. Эта реакция может быть как инфекционной, так и неинфекционной. Поэтому врач рекомендовала осенью носить одежду, сохраняющую комфортную температуру в нижней части живота и в ногах.