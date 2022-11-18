Букмекеры оценили прогнозы на исход боя Минеева и Родригеса

Бои суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся вечером 18 ноября, центральным событием станет бой россиянина Владимира Минеева и бразильца Фернандо Родригеса по правилам кикбоксинга. Россиянин, по данным букмекеров, остается фаворитом предстоящего поединка.

Победа россиянина оценивается с коэффициентом 1,18, показатель бразильца — 4,25. При этом главный спор соперников крутится вокруг якобы использования спортсменами «химических препаратов».

Минеев ранее предположил, что сила Родригеса объясняется фармакологией, а не только опытом.

«У него опыт, фармакологическое сопровождение, запрещенные препараты», — писал он в соцсетях.

Бразилец ответил, что никогда не выглядел так хорошо, как его соперник.

«Так кто же из нас на самом деле химик?» — задался он вопросом.

Грядущий поединок Минеев сравнил с испанской корридой, а вероятный план Родригеса — с поведением в бою с Гаджи Автоматом, когда бразилец разозлился после череды пропущенных ударов и «попался».

«Он выйдет, пропустит пару ударов, начнет злиться, побежит на меня и попытается уничтожить. И я поймаю его на этом», — полагает Минеев.

Ранее в пятницу Родригес заявил, что намерен полностью выложиться в поединке.

В Москве идут последние приготовления к долгожданному противостоянию. Как отметил олимпийский чемпион Александр Поветкин, у Минеева есть все шансы для победы над бразильцем.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в продаже.