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Старт продаж кроссовера Omoda C5 в России намечен на 23 ноября

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Фото: Omoda
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Китайский бренд Omoda, входит в компанию Chery, объявил, что старт продаж автомобилей на российском рынке начнется 23 ноября 2022 года. Об этом 18 ноября сообщил портал Quto.

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Тест-драйв Omoda C5

Несмотря на то что автомобили появятся в продаже к концу ноября, производитель сообщил, что с момента открытия предзаказов получил уже более 1000 заявок от россиян.

Переднеприводный кроссовер оснащен полуторалитровым турбомотором с отдачей 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. С двигателем будет состыкован вариатор. Максимальная скорость составляет 195 км/ч.

В перечне базового оборудования машины есть панель приборов размером 10,25 дюйма, двухзонный климат-контроль, задние датчики парковки, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, а также подогрев передних сидений, круиз-контроль и дистанционный запуск двигателя.

Топовым комплектациям машины достанутся полностью светодиодная оптика с подсветкой поворотов, камеры кругового видеообзора, вентиляция и электропривод передних кресел, передние датчики парковки, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках и широкий ассортимент водительских ассистентов.

Стоимость Omoda C5 в России стартует от 2 429 900 рублей.

17 ноября стало известно, что бренд Exeed (принадлежит Chery) готовится обновить кроссовер VX. Грядущий рестайлинг новой версии VX интересен новой компоновкой салона, которая будет с посадочной формулой 2+2+2. Необычный салон будет не единственным новшеством. В салоне кроссовера была замечена огромная панель, которая размещена во всю ширину салона. Панель объединила три экрана: цифровую «приборку», дисплей мультимедийной системы и еще один экран, который предназначен для пассажира. Появление машины на китайском рынке ожидается в I квартале 2023 года.

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