Рождественская ярмарка и каток на Красной площади заработают с 28 ноября
Традиционная рождественская ярмарка и каток на Красной площади заработают уже в конце месяца. Об этом сообщили в пятницу, 18 ноября, в пресс-службе катка.
«ГУМ-каток начнет свою работу 28 ноября. Одновременно с катком на Красной площади закружит хоровод развлечений знаменитая ГУМ-ярмарка», — рассказали в пресс-службе.
Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. В день его открытия посетители смогут приобрести чай или кофе всего за один рубль.
Среди других напитков можно будет купить чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду. Также москвичей и гостей города ждут аппетитные угощения — пряники и баранки, пирожки и блинчики, жареные колбаски и венские вафли.
В торговых ларьках можно будет приобрести национальные сувениры и елочные игрушки.
Ранее, 16 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам самостоятельно определить формат празднования Нового года в столице. Голосование пройдет на портале «Активный гражданин».