Карта спецоперации на Украине 18 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, накануне, 17 ноября, ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по объектам военного управления, ОПК Украины и энергетической инфраструктуры. Все цели были достигнуты. По словам Конашенкова, поражены производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия.

Кроме того, за минувшие сутки на Купянском направлении сорваны атаки ВСУ, уничтожено более 50 националистов, два танка и пять бронеавтомобилей, а на краснолиманском направлении пресечена попытка атаки ВСУ.

Кроме того, подразделения ВСУ потеряли более 100 военных в результате неудачных контратак в ДНР и были отброшены на исходные рубежи, также был уничтожен арсенал с западным артиллерийским вооружением.