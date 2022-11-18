Названы последствия громкого прослушивания музыки в наушниках

Громкий звук может повреждать орган слуха, однако нет существенной разницы — это звук из наушников либо из каких-либо других источников. Об этом «Известиям» рассказал врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев.

Так он прокомментировал доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором говорится, что около миллиарда молодых людей по всему миру могут столкнуться с риском потери слуха из-за прослушивания музыки в наушниках на высокой громкости.

Как отметил врач, вопрос о влиянии наушников на слух — один из самых популярных у пациентов. Чаще всего его задают родители детей, которые беспокоятся за их слух, несколько реже — сами люди, которые часто пользуются наушниками.

«На самом деле громкий звук может повреждать орган слуха. Различают острые и хронические аккустические травмы, а также повреждения среднего и внутреннего уха. Причем повреждения среднего уха (барабанной перепонки и слуховых косточек) чаще бывают вызваны резкими перепадами давления, нежели громкими звуками», — пояснил Ризаев.

По его словам, внутреннее ухо, улитка, представляет собой спирально закрученную трубу, в которой находится жидкость — эндолимфа. Передаваемые через слуховые косточки звуковые колебания заставляют колебаться эндолимфу, а ее колебания улавливают своими чувствительными волосками специальные волосковые клетки. Звуки громче 100–140 дБ приводят сначала к частичному, а затем и полному разрушению волосковых клеток и спиральных каналов.

«Как вы понимаете, существенной разницы нет — звук из наушников либо от каких-либо других громких источников (концерты, промышленное оборудование, стрельба из огнестрельного оружия без защитных наушников). Поэтому пользоваться наушниками можно, если не превышать безопасного уровня громкости», — указал отоларинголог.

Он также порекомендовал не использовать вместе с другими людьми наушники-«вкладыши», а также отказаться от их применения, если в наружном слуховом проходе есть вода (например, после мытья головы). В этом случае есть риск размножения патогенной микрофлоры и развития наружного отита, предупредил Ризаев.

Соответствующее исследование ВОЗ было опубликовано 15 ноября. Его авторы утверждают, что безопасный уровень шума для взрослых не должен превышать 80 дБА, однако часто молодые люди слушают музыку в наушниках на уровне 104–112 дБА. Также специалисты определили, что использование наушников на небезопасной громкости распространено на 24% во всем мире, а посещение шумных заведений — на 48%.

Опираясь на эти данные, специалисты предрекли проблемы со слухом у 0,67–1,35 млрд молодых людей по всему миру. В связи с этим исследователи призывают правительства разных стран обратить внимание на глобальную проблему и создать необходимые меры профилактики для граждан.