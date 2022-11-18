На карьерном форуме в Москве эксперты помогут молодежи выбрать профессию

С 23 по 24 ноября в Москве пройдет второй молодежный профориентационный форум «Вокруг профессий». В нем могут принять участие ученики старших классов и студенты колледжей, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Предыдущий форум «Вокруг профессий» показал большую заинтересованность молодежи в подобных профориентационных программах. На этот раз ребята вновь встретятся с экспертами из разных сфер и представителями столичных вузов. Прямое общение поможет им определиться с будущей специальностью и узнать о перспективах карьерного роста», — отметила вице-мэр.

Образовательный марафон состоит из двух тематических блоков. Первый — ознакомительный — включает профориентационные тестирования, консультации экспертов и лекции по различным темам. Представители крупнейших столичных вузов расскажут о поступлении и таких направлениях подготовки, как дизайн, гостиничное дело, менеджмент, социология, психология и международные отношения.

В рамках второго блока — практического — проведут мастер-классы и воркшопы. Например, на одном из занятий участникам покажут приемы актерского мастерства и научат снимать качественное видео без оператора, звукорежиссера и ассистентов. Также запланированы занятия по ораторскому искусству и кибербезопасности.

Кроме того, на форуме выступят представители правительства Москвы и технологических компаний, которые расскажут участникам о тех возможностях и преимуществах, которые они могут предложить в качестве работодателей.

Профориентационный форум «Вокруг профессий» проводится в рамках программы трудоустройства «ВРаботе» проектного офиса «Молодежь Москвы». Куратором выступает столичный комитет общественных связей и молодежной политики. Подать заявку на участие можно на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.