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Пассажирка в Шереметьево пыталась ввезти алкоголь на 520 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пассажирка рейса из Турции пыталась незаконно ввезти через Шереметьево шампанское на 520 тыс. рублей.

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Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из Турции, 10 бутылок элитного шаманского стоимостью свыше 520 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба таможни в пятницу, 18 ноября.

Элитный алкоголь таможенники обнаружили в ходе досмотра 38-летней пассажирки рейса Даламан – Москва, которая пыталась ввезли продукцию незаконно. Так, были обнаружены 10 бутылок шампанского Louis Roederer Champagne Cristal. Стоимость задержанных товаров превысила 520 тыс. рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе таможни отметили, что в действиях пассажирки усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.2 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере»).

3 ноября сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили у пассажирки, прибывшей из ОАЭ, незадекларированные ювелирные изделия бренда Cartier на сумму свыше 1,5 млн рублей. Отмечается, что пассажирка следовала через зеленый коридор международного зала прилета.

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