Пассажирка рейса из ОАЭ незаконно пыталась ввезти украшения на 1,6 млн рублей

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили у пассажирки, прибывшей из ОАЭ, незадекларированные ювелирные изделия бренда Cartier на сумму свыше 1,5 млн рублей. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.

Отмечается, что пассажирка следовала через зеленый коридор международного зала прилета. В ходе досмотра инспекторы таможни обнаружили ювелирные изделия — браслет, серьги и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней.

Эксперт установил, что изделия изготовлены из сплава 750-1 пробы со вставками из бриллиантов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Общая стоимость ювелирных изделий составила 1,6 млн рублей.

В августе в аэропорту Внуково сотрудники таможни задержали шестерых контрабандистов при попытке вывезти в ОАЭ 45 золотых слитков. В ФТС уточнили, что общий вес золота составил 225 кг, стоимость его оценивается в 800 млн рублей.