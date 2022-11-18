В США украинского беженца избили из-за спора о нацистах в его стране

Украинского беженца избили в США после того, как он потребовал не называть своих соотечественников нацистами. Об этом сообщил портал Salem Reporter.

Инцидент произошел в городе Кейзер (штат Орегон) еще в мае, но в полицию пострадавший обратился только в начале ноября.

По данным правоохранителей, беженец приехал в США вместе с женой в апреле и поселился в доме дяди его супруги. 15 мая к ним в гости пришли несколько человек, в том числе 41-летний житель города Салем Борис Мирошниченко, с которым выходец с Украины раньше знаком не был.

Отмечается, что выпивший Мирошниченко якобы назвал украинцев нацистами, добавив при этом «гомофобные оскорбления». Пострадавший вступил в спор, а владелец дома потребовал разбираться на улице.

По словам потерпевшего, дядя жены предложил им вместе с Мирошниченко отправиться в сарай и «уладить разногласия» там. Украинец утверждает, что надеялся на мирный исход, однако Мирошниченко его ударил сначала по лицу, затем повалил и продолжил избивать. По словам украинца, он получил свыше десяти ударов.

В больнице у пострадавшего диагностировали перелом глазницы и носа, повреждение лицевого нерва. Более того, одним глазом он перестал видеть. Утверждается, что дядя супруги встал на сторону Мирошниченко и пригрозил родственникам заявить в полицию на украинца, что грозило бы ему депортацией.

В полиции пострадавшему предложили записать телефонный разговор с Мирошниченко, в котором тот признал ответственность за нанесенные травмы, что послужило доказательством по делу. Суд округа Мэрион предъявил Мирошниченко обвинения в нападении на украинца и нанесении ему телесных повреждений «из-за национального происхождения», но освободил его под залог в $50 тыс.

26 сентября The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам из Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран.