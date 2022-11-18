Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков указал на противоположные позиции РФ и США в вопросах Украины
Общество
Суд оправдал пририсовавшего картине глаза охранника «Ельцин-центра»
Мир
СК возбудил уголовное дело по факту гибели семьи в пожаре в Башкирии
Мир
США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше
Наука
Космонавты Прокофьев и Петелин вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Происшествия
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Общество
Кириенко пожелал победителям «Большой перемены» смелее мечтать
Общество
Москва в преддверии зимы столкнулась с дефицитом дворников
Общество
Депутат Госдумы Валуев госпитализирован в одну из московских больниц
Авто
Завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе
Общество
Вильфанд пообещал москвичам плотный снежный покров на выходные
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков

На АвтоВАЗе собрали первую тестовую Lada Vesta NG

0
Фото: LADA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На первой сборочной линии АвтоВАЗа произведена тестовая сборка первого автомобиля Lada Vesta NG. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что на данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов.

В компании отметили, что автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала.

Универсальный ответ: какой будет новая Vesta SW
Что известно об обновленной версии версии самого популярного российского универсала

В ближайшие месяцы АвтоВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству Lada Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем. Старт выпуска Lada Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.

3 ноября стало известно, что АвтоВАЗ будет оснащать Lada Vesta китайской системой ABS Kesens. На модель Lada Largus будут устанавливать систему ABS от другого китайского производителя, Trinova.

В качестве других поставщиков для производства моделей АвтоВАЗа указаны отечественные НАМИ и компания «Ителма». АвтоВАЗ также занят отбором возможных поставщиков и для новых моделей, это будут кроссоверы и семейство моделей класса B, построенное на глобальной модульной платформе CMF-B.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022