На АвтоВАЗе собрали первую тестовую Lada Vesta NG

На первой сборочной линии АвтоВАЗа произведена тестовая сборка первого автомобиля Lada Vesta NG. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что на данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов.

В компании отметили, что автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала.

В ближайшие месяцы АвтоВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству Lada Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем. Старт выпуска Lada Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.

3 ноября стало известно, что АвтоВАЗ будет оснащать Lada Vesta китайской системой ABS Kesens. На модель Lada Largus будут устанавливать систему ABS от другого китайского производителя, Trinova.

В качестве других поставщиков для производства моделей АвтоВАЗа указаны отечественные НАМИ и компания «Ителма». АвтоВАЗ также занят отбором возможных поставщиков и для новых моделей, это будут кроссоверы и семейство моделей класса B, построенное на глобальной модульной платформе CMF-B.