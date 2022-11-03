АвтоВАЗ будет оснащать Lada Vesta китайской системой ABS Kesens

Компания «АвтоВАЗ» назвала некоторых поставщиков, которые примут участие в выпуске модели Lada Vesta. Об этом 3 ноября сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтаке».

На опубликованном фото видно, что в рамках импортозамещения Lada Vesta решено комплектовать антиблокировочной системой от китайской компании Kesens. На модель Lada Largus будут устанавливать систему ABS от другого китайского производителя, Trinova.

В качестве других поставщиков для производства моделей АвтоВАЗа указаны отечественные НАМИ и компания «Ителма». АвтоВАЗ также занят отбором возможных поставщиков и для новых моделей, это будут кроссоверы и семейство моделей класса B, построенное на глобальной модульной платформе CMF-B.

21 октября АвтоВАЗ сообщил, что приступил к подбору поставщиков, которые будут изготавливать компоненты для Lada Vesta NG. Главным критерием оценки таких компаний станет готовность обеспечить уверенный старт производства флагманской модели в марте 2023 года, а равно и поддержку необходимыми узлами для производства машины в дальнейшем. Кроме того, на заводе хотят вернуть практику, которая действовала на АвтоВАЗе до того, как предприятием стали управлять специалисты Renault — помимо номинированных поставщиков деталей на конвейер тогда имелись и альтернативные производители комплектующих.