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Режим ограничений на полеты в 11 аэропортах России продлен до 27 ноября

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортах центральной и южной части России продлен до 27 ноября. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила Росавиация.

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«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

До этого, 11 ноября, режим ограничений на выполнение полетов был продлен до 21 ноября.

17 октября глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил о том, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, такая поддержка позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

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