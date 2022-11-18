Режим ограничений на полеты в 11 аэропортах России продлен до 27 ноября
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортах центральной и южной части России продлен до 27 ноября. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила Росавиация.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
До этого, 11 ноября, режим ограничений на выполнение полетов был продлен до 21 ноября.
17 октября глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил о том, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, такая поддержка позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.