Республиканцы в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных Украине. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в четверг, 17 ноября.

«Мы должны проверять каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный на Украину. Американцы заслуживают знать, почему администрация [президента США Джо] Байдена и конгресс так заинтересованы в финансировании охраны границы Украины, а не своей страны», — сказала она в видеоролике, который опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщает The Hill, администрация Байдена предоставила Украине более $20 млрд военной, $10 млрд гуманитарной и $13 млрд экономической помощи. Республиканцы запрашивают предоставление в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся выделения денежных средств украинским властям.

В своем аккаунте Грин прикрепила видеоролик, подписав, что украинских боевиков с инвалидностью из числа прибывающих в США «используют в качестве марионеток, чтобы оказать давление на конгресс и дать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому больше денег».

«Я призываю провести аудит выделенных Украине средств, а также обеспечить финансирование и охрану нашей границы», — сказала она.

Администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Украине накануне, 16 ноября. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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