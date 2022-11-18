Реклама
Прямой эфир
Мир
Катар обвинили в подкупе футболистов Эквадора для победы на ЧМ-22
Экономика
Центробанк установил комиссию на трансграничные переводы через СБП
Мир
Die Welt назвала два судна у «Северных потоков» перед ЧП разведывательными
Мир
В США раскрыли план Зеленского по развязыванию третьей мировой войны
Мир
МАГАТЭ не обнаружила следов изготовления «грязной бомбы» на Украине
Происшествия
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Общество
Кириенко пожелал победителям «Большой перемены» смелее мечтать
Происшествия
Во Владивостоке из больницы эвакуировали 120 человек из-за пожара
Мир
Конгрессвумен указала на «опосредованную войну» США с РФ на Украине
Мир
Экс-сотрудник SpaceX рассказал об увольнении девяти человек за критику Маска
Общество
Вильфанд пообещал москвичам плотный снежный покров на выходные
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков
Сюжет:

Республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финподдержки Украины

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jürgen Schwenkenbecher
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Республиканцы в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных Украине. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в четверг, 17 ноября.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

«Мы должны проверять каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный на Украину. Американцы заслуживают знать, почему администрация [президента США Джо] Байдена и конгресс так заинтересованы в финансировании охраны границы Украины, а не своей страны», — сказала она в видеоролике, который опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщает The Hill, администрация Байдена предоставила Украине более $20 млрд военной, $10 млрд гуманитарной и $13 млрд экономической помощи. Республиканцы запрашивают предоставление в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся выделения денежных средств украинским властям.

В своем аккаунте Грин прикрепила видеоролик, подписав, что украинских боевиков с инвалидностью из числа прибывающих в США «используют в качестве марионеток, чтобы оказать давление на конгресс и дать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому больше денег».

«Я призываю провести аудит выделенных Украине средств, а также обеспечить финансирование и охрану нашей границы», — сказала она.

Администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Украине накануне, 16 ноября. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022