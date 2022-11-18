Рок-группа «7Б» выступила в военном госпитале Ростова-на-Дону

Концерт российской рок-группы «7Б» состоялся для военнослужащих, находящихся на излечении, в 1602-м военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Артисты исполнили свои лучшие песни, пообщались с бойцами и медиками, сделали совместные фото с военнослужащими.

«Желаю, чтобы им сопутствовала только удача и успех на всех позициях. Чтобы боевой дух был всегда поднят. Мы их все ждем, пусть возвращаются целыми и невредимыми и с победой», — сказал лидер рок-группы Иван Демьян.

Также юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов передали участникам специальной военной операции письма и рисунки детей, в которых ребята обращаются к бойцам со словами поддержки и вдохновения на подвиги, сообщили пресс-службе ЮВО.

В октябре в нескольких регионах России прошли концерты для мобилизованных граждан. В мероприятиях приняли участие: «Хор Турецкого», рок-группа «Еще» и другие артисты.

В июле российский певец Филипп Киркоров навестил участников спецоперации в крымском госпитале. Артист подарил военнослужащим книги с автографами, диски и билеты на концерт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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