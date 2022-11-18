SHAMAN рассказал о желании выступить в Донбассе

В интервью «Известиям» SHAMAN рассказал о планах приехать в Донбасс с выступлениями. В данный момент его команда очень активно занимается подготовкой.

«Как только всё будет готово, я с удовольствием сообщу вам все детали и подробности. Я знаю, что меня в Донбассе очень ждут. И в сердцах живущих там людей мои песни находят особый отклик. Это серьезная мотивация и большая ответственность, я должен оправдать их ожидания, сделать какое-то особое выступление. Это требует определенного времени на подготовку, чтобы всё сделать круто, по-взрослому», — сказал он.

На вопрос, не боится ли артист отправиться в Донбасс, он ответил: «Я в этом плане вполне нормальный, обычный человек. И стараюсь не давать страху завладеть мной, влиять на мои мысли и поступки, на мою душу».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям» в 10:00

«Сочините и хайпаните — это нынче модно»