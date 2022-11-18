Россияне смогут покупать цифровые активы через брокеров

Розничным инвесторам могут позволить покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) через брокерские приложения и сайты. Компании готовы предоставить россиянам доступ к таким операциям через свои системы после разрешения регулятора и доработки механизмов. Об этом «Известиям» 18 ноября рассказали в ВТБ, Газпромбанке, «Финаме», ПСБ и «Альфа-Капитале».

Так, граждане смогут вложить средства в традиционные финансовые инструменты в виде цифровых прав, например, облигации, токены на драгоценные металлы и задолженности третьих лиц, в том числе обеспеченные ипотекой. Ранее Центробанк (ЦБ) предложил разрешить выпуск таких активов и наладить доступ к их покупке для россиян через брокеров.

ЦФА также могут начать обращаться на Мосбирже. Платформа видит такие активы в качестве еще одной категории инвестиционных инструментов, которые можно предложить в действующей финансовой инфраструктуре, сообщил управляющий по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артем Железнов. По его словам, биржа работает над тем, чтобы попасть в реестр операторов информационных систем ЦБ.

ВТБ уже ведет переговоры о том, как обеспечить доступ клиентов к торговле с цифровыми финансовыми активами, рассказали в пресс-службе. Там добавили, что главные преимущества ЦФА — сокращение издержек на выпуск, за счет чего получится предложить инвесторам лучшую доходность.

В Минфине и Минэке поддержали развитие рынка, там рассмотрят предложения ЦБ. В случае активной работы по регулированию объем рынка ЦФА в РФ по итогам 2023 года может достичь 1-1,2 трлн рублей, оценил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переменный токен: россияне смогут купить цифровые активы через брокеров