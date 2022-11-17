Вратарь сборной России на костылях покинул матч с Таджикистаном

Вратарь сборной России по футболу Сергей Песьяков на костылях покинул стадион после товарищеского матча с Таджикистаном, прошедшего 17 ноября. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Песьяков получил травму, упав на искусственном газоне Центрального республиканского стадиона, и был заменен на 53-й минуте. Он вышел на поле после перерыва, отыграв таким образом всего семь минут.

До Песьякова ворота сборной России защищал Александр Селихов, после него — Антон Шунин, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч закончился со счетом 0:0. Российская команда выступила в экспериментальном составе, дав шанс дебютировать за национальную сборную нескольким футболистам

Следующую товарищескую встречу сборная России проведет 20 ноября в гостях против команды Узбекистана в 15:00 (мск).

В предыдущей игре, которая состоялась 24 сентября, сборная России обыграла Киргизию. Товарищеская игра в Бишкеке завершилась со счетом 2:1.